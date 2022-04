Catherine LANGUEDOC

Je suis un manager spécialiste de la Supply-Chain avec des compétences aussi variées que Finances, Gestion, RH, Achat, Logistique, ADV. J’ai dirigé et développé, pendant plus de 10 ans, aux côtés du créateur, un groupe de PME, jusqu’à une cession réussie.



Je gère et manage des entités de taille significative dans une ambiance cordiale mais productive, en insufflant l’énergie indispensable à la réussite des challenges confiés.

Je m’investis totalement dans les missions confiées et les gère en toute autonomie, avec succès.



Grâce à mes facilités d’adaptation (méthodes, outils, métiers) et à ma capacité à absorber une charge de travail importante, je suis en mesure de contribuer pleinement au développement de l’entreprise et à la mise en place des améliorations nécessaires à l’augmentation de la rentabilité et de la satisfaction des clients.



Mes compétences :

Direction générale

approvisionnements

contrôle de gestion

achat

gestion de projets

ERP

administration des ventes

logistique