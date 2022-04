J’évolue depuis plus de 10 ans dans la vente de composants électroniques « réseau complet » dédié au milieu de l’embarqué_ TP, Agricole, Environnement, Transport et Logistique.

J’ai développé un réseau de partenaire pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de notre gamme. Ceci me permet de me positionner sur des marchés d’OEM nécessitants des solutions complètes.



Mes compétences :

Gestion de projet