Catherine LAUG

Mon objectif professionnel est de m'investir dans l'une des fonctions suivantes:

Commercial Grands Comptes BtoB dans le secteur technoloqique - France ou international

Responsable Communication / Marketing opérationnel



Compétences:

- Commercialisation d'offres globales (matériels, logiciels et services) basée sur une approche "Solutions"

- Gestion de bout en bout du cycle de vente

- Coordinatination des équipes internes et des partenaires dans le cadre du processus de vente



- Elaboration et mise en oeuvre d'un plan communication : évenementiel, salons, communication écrite, plans médias, lobbying



- anglais - allemand courants



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Banking

BtoB

Carte à puce

Communication

Electronique

Électroniques

Grands comptes

Monétique

Terminaux de paiement

Vente

Vente grands comptes