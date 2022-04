Catherine LAUNAY

J'ai été directrice du centre Ifocop Eragny, Institut pour lequel j'ai travaillé pendant 40 ans. C'est une grande maison pour laquelle je suis fière d'avoir travaillé. Travailler dans la formation professionnelle est je crois une vocation, vocation qui a bien rempli ma vie professionnelle. Je voudrais remercier et dire au revoir à toutes les personnes que j'ai pu approcher de près ou de loin lors de mon parcours professionnel.



Mon métier m'a passionné pendant ces 40 ans et ce aux différents postes que j'ai pu occuper. les valeurs de l'Ifocop m'ont conforté dans mon choix et l'accompagnement humain sur le chemin de la formation et de l'acquisition de compétences a été une grande valeur ajoutée à ma vie professionnelle..



Bon chemin à vous tous



