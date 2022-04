Catherine LAUNAY

Prochains LIVE sur la Validation des Acquis de l'Expérience sur ma chaîne Youtube : 18 et 25/02 à 10h

Prestation mixte présentiel/à distance : accompagnement VAE. Bureau situé Pépinière d'entreprises René Monory, Châtellerault(86)



Titulaire du Master 2 UTICEF 2004, je suis de métier Ingénieur pédagogique, avec une expérience dans l'ingénierie de formation à distance au travers de LMS, la construction de dispositifs modularisés à distance, l'animation de formateurs à l'innovation, la coordination pédagogique, la recherche et le développement, les plans de formation.



Je possède également des compétences dans le champ de l'orientation et l'accompagnement VAE. Soucieuse de personnaliser cette démarche, je m'attache à effectuer un positionnement efficace en sélectionnant la "bonne" formation pour le client.



A l'aise à la fois dans le secteur public et dans le privé, j'aime à déconstruire les stéréotypes comme par exemple sur les métiers connotés homme ou femme, afin de parvenir à une meilleure équité professionnelle et pourquoi pas susciter des vocations?



Ex enseignante d'ANGLAIS (capes anglais Tours-37)

Master 2 Ingénierie Formation à distance (2004)

Formation multimédia, Ecole de Design Nantes (2001)

Certification aux méthodologies VAE (2008)

REFERENCES :

- Denis Sarri, développeur à l'agence Européenne 2E2F et coordinateur à Charles Péguy http://www.europe-education-formation.fr/

- Frédéric Reuser, directeur de site du Cned-Vanves, précédemment Attaché de Coopération Educative





