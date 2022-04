Catherine LAUNEY

Responsable d'une équipe de 16 personnes (paie et SIRH). SA d'économie mixte, multi établissements,3000 paies . ERP : SAP HR.

Compétences : paie, administration du personnel, droit social, SIRH.

Réalisations : réorganisation du service, montée en compétences des équipes, mise en place de procédures et de contrôles internes.

Qualités : rigueur, organisation, ténacité et bienveillance.



Mes compétences :

Management

Gestion du personnel

Droit du travail

SIRH