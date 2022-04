Catherine LAURE

Assistante sociale de formation,j'ai très rapidement été intéressée par tout ce qui concerne le lien entre les ètres humains et leur entourage;c'est pourquoi je m'intéresse à la psychologie et à la société.Toujours dans cette ligne j'ai été également monitrice de colonies de vacances,maitre auxiliaire,auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants en retard d'apprentissage et tutrice de personnes agées.J' ai suivi en autodidacte une formation en relations humaines,suis capable de gérer une situation complexe.



Mes compétences :

Art

Intergénérationnel

Relationnel