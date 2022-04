Catherine LAURENT

Voici plus de 25 ans que j'exerce mes fonctions dans les métiers du secrétariat, dont les trois dernières années en tant qu'assistante de direction dans un cabinet de force de vente de la région nantaise. Mes pas m'ayant conduit en Haute Savoie, je suis à la recherche d'un poste équivalent à celui précédemment occupé. J'apprécie le travail en collaboration avec tous les acteurs internes et externes à l'entreprise. Je suis dotée d'un sens du relationnel, et de l'organisation. Je souhaite relever des challenges pour promouvoir l'entreprise qui m'emploie.



Mes compétences :

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Capacité rédactionnel courrier, rapport, pv de réu

création, frappe de document excell ou word