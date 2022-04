Catherine LE BIHAN

> Intervenante dans le domaine de la santé et du bien être de la personne depuis 1982

> Expérience significative dans la prise en charge adaptée (7 ans dans l'éducation spécialisée - 5 ans auprès d'experts en traumatologie et rééducation du dos)

> Spécialisée dans la Remise en Condition Physique et Mentale

> Diplômée en Organisation des Entreprises et en Gestion de la Qualité



Un parcours singulier qui me permet de proposer aujourd'hui aux entreprises et aux particuliers, un service dédié à la Prévention de la Santé par l'Activité Physique. N'hésitez pas et consultez mon site...Array



Mes compétences :

Conseil

Conseil social

Culture

Organisation

Prévention

Qualité

Sport

Tourisme