Catherine LE BOUC

Après une expérience de plus de 20 ans en gestion dans le milieu de la distribution, je souhaite aujourd’hui réorienter ma carrière professionnelle vers le milieu de la gestion locative ou de copropriété, suite à un plan social économique.



Mes diverses compétences en gestion élargie à la comptabilité générale et au contrôle de gestion m’amènent à me positionner sur ces postes.



Je suis certifiée par l’organisme ELEGIA sur la gestion de copropriété.

Je peux également mettre à votre disposition mes connaissances en gestion locative suite à une formation suivie chez ELEGIA.

Je possède des références, vous prouvant mes compétences et motivations dans le secteur de l’immobilier qui me plaît et dans lequel je souhaite continuer mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Gestion

Comptabilité

Audit

Management

SAP QM CA

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel