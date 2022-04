Catherine LE GAL

Dans le domaine de la formation et du conseil, j'accompagne les entreprises dans la définition de leurs besoins en formation à partir de l'analyse de leurs problématiques singulières en RH et Sécurité en entreprise.



J'élabore ensuite des propositions d'intervention tant techniques, pédagogiques que financières pour répondre précisément aux attentes : formalisation du cahier des charges, des objectifs formation et du schéma d'intervention. Le principe est alors d'intervenir sur une prestation de formation ou conseil adaptée aux besoins de l'entreprise avec les intervenants compétents, jusqu'à l'atteinte des objectifs définis.