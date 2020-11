Catherine LE GALL

Après une vingtaine d'années à des postes axés sur le commerce, aujourd'hui je suis formatrice en Vente/Animer /Gérer à la CCI et Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn (81).



Je peux ainsi argumenter mes cours et donner des exemples liés à mes anciennes fonctions ...

- Développement commercial : Observer les marchés, élaborer la stratégie et définir des orientations ou actions. Fidéliser les clients & prescripteurs. Proposer, vendre et suivre les projets.

- Communication : Créer les modèles d’outils d’aide à la vente, modéliser les offres. Faciliter l’interface entre les services. Assister les opérationnels. Reporting direction.

- Gestion et organisation : Structurer et optimiser les procédures. Analyser les résultats. Administrer les contrats.

- Management de projets transversaux : Piloter et coordonner les projets complexes.

- Contrôle, traitement des commandes : Constituer, fiabiliser et suivre les tableaux de bord.

- Management d’équipes : Recruter, former, coacher et fédérer les collaborateurs en local ou à distance. Accroître les compétences individuelles et performance d’équipe.



Mes compétences :

Formation

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing

Gestion administrative

Organisation

Enseignement

Management