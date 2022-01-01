Menu

Catherine LE GOUEVEC

PEROY LES GOMBRIES

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Péroy-les-Gombries dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • YOUR EVENTS OUR PASSION - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2011 - maintenant MISE EN PLACE , MARKETING, PROMOTION CONCEPT DECORATION FLORALE TISSU HAUT DE GAMME B TO B AUPRES D'UNE CREATRICE ARTISTIQUE.
    ORGANISATION DE SEMINAIRES, TEAM BUILDING ET RECEPTIONS.
    FORMATION DES VENTES ET ANGLAIS AUPRES DES ENTREPRISES.

  • CARGO PARTNER - DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE

    TOULOUSE 2010 - 2010 MISSION D'ORGANISATION COMMERCIALE, BOOST DES VENTES, EMBAUCHE COMMERCIAUX, MISE EN PLACE STRATEGIE COMMERCIALE ; MEMBRE DU CODIR.

  • ABX DSV - DIRECTEUR DES VENTES

    2004 - 2009 ENCADREMENT et ANIMATION DE L'EQUIPE COMMERCIALE (12 COLLABORATEURS); MISE EN PLACE DE LA STARTEGIE, DES OBJECTIFS et SUIVI DES RESULTATS; ORGANISATION DES CAMPAGNES DE VENTE. RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES GRANDS COMPTES AINSI QUE DE LA PART DE MARCHE AVEC LES USA POUR OBJECTIFS PERSONNELS (FREQUENTS DEPLACEMENTS PRINCIPALEMENT COTE EST ET MIDWEST.

  • EMERY WORLDWIDE - DIRECTEUR GRANDS COMPTES

    1994 - 2004 MISE EN PLACE STRATEGIE ET NEGOCIATION GRANDS COMPTES.
    PLUSIEURS CESSIONS AUX ETATS-UNIS REGION ATLANTA ET MIAMI

  • AIR EXPRESS INTERNATIONAL - TRADE LANE MANAGER SOUTH PACIFIC/LATIN AMERICA

    1987 - 1994 DEVELOPPEMENT PARTS DE MARCHE EUROPE/ SUD PACIFIQUE ET AMERIQUE LATINE
    NOMBREUX DEPLACEMENTS A L'ETRANGER POUR SIGNATURES DE CONTRATS EXPORT TYPE ALCATEL, EMERSON, G.E. MEDICAL, DELPHI.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau