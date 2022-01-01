Catherine LE GOUEVEC

2011 - maintenantMISE EN PLACE , MARKETING, PROMOTION CONCEPT DECORATION FLORALE TISSU HAUT DE GAMME B TO B AUPRES D'UNE CREATRICE ARTISTIQUE.
ORGANISATION DE SEMINAIRES, TEAM BUILDING ET RECEPTIONS.
FORMATION DES VENTES ET ANGLAIS AUPRES DES ENTREPRISES.
CARGO PARTNER
- DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
TOULOUSE2010 - 2010MISSION D'ORGANISATION COMMERCIALE, BOOST DES VENTES, EMBAUCHE COMMERCIAUX, MISE EN PLACE STRATEGIE COMMERCIALE ; MEMBRE DU CODIR.
ABX DSV
- DIRECTEUR DES VENTES
2004 - 2009ENCADREMENT et ANIMATION DE L'EQUIPE COMMERCIALE (12 COLLABORATEURS); MISE EN PLACE DE LA STARTEGIE, DES OBJECTIFS et SUIVI DES RESULTATS; ORGANISATION DES CAMPAGNES DE VENTE. RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES GRANDS COMPTES AINSI QUE DE LA PART DE MARCHE AVEC LES USA POUR OBJECTIFS PERSONNELS (FREQUENTS DEPLACEMENTS PRINCIPALEMENT COTE EST ET MIDWEST.
EMERY WORLDWIDE
- DIRECTEUR GRANDS COMPTES
1994 - 2004MISE EN PLACE STRATEGIE ET NEGOCIATION GRANDS COMPTES.
PLUSIEURS CESSIONS AUX ETATS-UNIS REGION ATLANTA ET MIAMI
AIR EXPRESS INTERNATIONAL
- TRADE LANE MANAGER SOUTH PACIFIC/LATIN AMERICA
1987 - 1994DEVELOPPEMENT PARTS DE MARCHE EUROPE/ SUD PACIFIQUE ET AMERIQUE LATINE
NOMBREUX DEPLACEMENTS A L'ETRANGER POUR SIGNATURES DE CONTRATS EXPORT TYPE ALCATEL, EMERSON, G.E. MEDICAL, DELPHI.