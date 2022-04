Catherine LE GUELLEC-MOREL

Dotée d'une double formation Juridique(Dt.social,Dt.de.la.Santé,Dt.public,et.Dt.des.associations) et RH,

j'ai, au cours de mon parcours professionnel, abordé divers secteurs d'activité et développé des compétences diversifiées, tout en perfectionnant mon expertise.



Ma connaissance du secteur public comme du secteur privé me donne une polyvalence et une ouverture d'esprit souvent utiles dans le monde professionnel actuel où les échanges s'opèrent de plus en plus dans la transversalité.



Après un dernier contrat de 2 ans en qualité de responsable RH dans une collectivité territoriale, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de juriste en droit social ou d'une opportunité dans le domaine des ressources humaines.



J'ai, par ailleurs, un projet de reconversion professionnelle(création.de.ma.propre.activité).

Si mon profil (atypique!)vous intéresse, je suis disposée à étudier toute proposition.



Mes compétences :

Conseil

Conseil RH

Droit

Droit social

juriste

Juriste droit social