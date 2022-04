Catherine LE MAUX

Forte de 23 années d’expérience progressive dans le secteur de la relation client.

Je maîtrise le pilotage d'activité, le management des équipes et la communication, je possède également des compétences en gestion de projets.

Professionnelle énergique, motivée et dotée d'un solide esprit d'équipe, je sais gérer les situations de stress et atteindre mes objectifs dans les délais.



Mes compétences :

Autonomie

Management transversal

Communication interne et externe

Bureautique

Management de la qualité

Développement des compétences

Esprit d'équipe

Leadership d'équipes