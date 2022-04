Catherine LE SAUX

Dix ans d'expérience en tant que Responsable de la gestion des risques et des assurances chez NCR "Constructeur informatique", poste généraliste dans la réalisation et l'application du programme d'assurance mondial de biens et de personnes.

J'y ai acquis une expérience significative dans la connaissance des biens de l'Entreprise, des produits d'assurance, la gestion des sinistres, d'outils de communication et un excellent relationnel.

C'est avec ce bagage que jai intégré le groupe SEGEX partenaire des aménageurs publics ou privés. Sa diversification dans les domaines d'aménagements urbains, génie civil, protections acoustiques et son souci de réconcilier l'homme à son environnement m'ont séduite au point d'accepter de prendre en charge le poste de Responsable assurance. Ce poste répondant à la volonté de ce groupe d'apporter une veille et développer une prévention.



Mes compétences :

Assurance

Audit

Conseil

Course à pieds

Manager

Risk manager