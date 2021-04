Olivier DESCHAMPS

Savoir-faire :



✓ Gestion d'activité et gestion financière



Définition et mise en oeuvre de la politique de gestion de la société en accord avec l'actionnaire

Elaboration de la stratégie et de la planification commerciale en vue d'atteindre les objectifs définis et mise en place des moyens techniques nécessaires dans le respect des budgets alloués

Construction du développement de la société, en partenariat avec la direction commerciale et la direction financière

Synchronisation des actions à tous niveaux en vue d'une harmonisation optimale des procédures concernant les systèmes d'information, le reporting financier, la gestion de production, la gestion des ressources humaines

Participation à l'anticipation du marché, à la supervision et aux choix de lancements produits, en adéquation avec les différents services de la société

Garant de la profitabilité et de la croissance interne et externe de la société



✓ Management - Ressources Humaines



Animation du Comité de Direction

Encadrement des équipes, en particulier marketing et commerciales

Pilotage des réalisations commerciales en terme de CA, marge, rentabilité et retour sur investissement

Fédération des équipes autour des projets définis

Coordination avec les autres filiales du groupe et le siège

Relations sociales et locales de la société (CE, DP, CHSCT, PSE)

Gestion de crises: Analyse, plan d'actions



✓ Informatique: Bonne maîtrise Microsoft Office, Outlook, Lotus Notes, internet



✓ Langues : Anglais courant, Allemand et Espagnol, notions



Savoir être :



✓ Forte capacité d'adaptation



✓ Sens de l'écoute



✓ Pragmatisme.



Mes compétences :

Adaptibilité

Épicerie fine

BIO

Bon sens commercial forte sensibilité marketi

Écoute et pratique

Microsoft Office

Environnement Windows

Environnement Mac

Hygiène professionnelle

Sans gluten

Pragmatisme

Diététique