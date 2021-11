Xavier DE BEAUREPAIRE

25 ans d'expérience en

direction de filiale et direction générale(CA 40à 200 M ;) ,

direction commerciale (hypermarchés, chr,pharmacies),

direction export Europe usa ,

direction marketing et développement



dans des entreprises internationales ( distribution vins /bières pour Heineken /France Boisson/CIMEDS)) et pharmacie (Procter and Gamble, Ansell)



actuellement dirigeant d'une société de commercialisation Europe vin alcool

compétences :

direction générale

dans les secteurs grand public / grande consommation

alcool/vin

pharmacie OTC /cosmétique





implantation de filiale

redressement d'activités



Mes compétences :

Dirigeant

CHR/GMS/VINS /GRAND PUBLIC