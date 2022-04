André-Philippe SUARD

J'ai 58 ans et 30 années professionnelles dans le domaine du support vente, de l'après vente, de l'infogérance documentaire, complétées par de nombreux séjours à l'international.

Mes 4 dernières années dans la fonction de Black Belt Lean Six Sigma au sein d'une multinationale,ont été consacrées à l'amélioration des processus et à la conduite du changement dans le domaine de la vente et de l'après-vente à l'échelle européenne.

Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus avant de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes.



Mes compétences :

Conduite du changement

Directeur de production

Infogérance

Management

Management de transition

Production

Six Sigma

Vente