Catherine LE STER

En charge de l'analyse du risque partenaire et du recouvrement

pour la zone Europe Russie et moyen orient



Portefeuille : 300 comptes /15 pays

Manager d' une équipe des 2 personnes



Compétences développées: - analyse financière et calcul ratios pour établissement des encours de crédit, - gestion des échéanciers de paiement

, - garante de l’application des politiques commerciales et financières (normes SOX)



- reporting Adhoc sur performance activités (DSO , Bad Debts...)

Autres champs d'expertises : - solide expérience dans la facturation et le recouvrement client avec une compétence comptable,



- suivi de projet dans le cadre de migration de système d'information en tant que Super-utilisateur Métier,



Qualités : esprit d'analyse avec un goût prononcé pour les chiffres, autonome, structurée sachant faire preuve d'ouverture, de pragmatisme et aimant travailler en équipe et en mode transverse.



Anglais : Toeic 865 points (mars 2011)

Recommandations disponibles sur linkedin

Mes compétences :

Anglais

Chiffres d'affaires

Commandes fournisseurs

Commerciale

Comptable client

Contrôle de gestion

facturation

Finance

Mfg pro

Oracle

Prix

Recouvrement

Relation commerciale

Reporting

SAP

Comptabilité clients

Relations commerciales

Chiffre d'affaires