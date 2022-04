Catherine LECLERC

Je suis en poste actuellement au sein de l'agence pôle emploi de Challans. Depuis septembre 2014, j'accueille, conseille et informe le Demandeur d'emploi. Je l'accompagne sur l'utilisation du service en ligneArray (inscription, création de CV, recherche d'offre d'emploi, gestion de l'espace personnel, etc...). Je m'occupe également du traitement du courrier entrant et de la saisie informatique des changements qui interviennent dans la situation du Demandeur (reprise de travail, demande d'absence, arrêt maladie, etc...)



Je suis à la recherche d'une immersion professionnelle ou contrat dans le domaine du conseil à l'emploi et de l'insertion professionnelle



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Animation de réunions

Gestion du personnel

Veille juridique et législative

Gestion des conflits

Droit du travail

Communication