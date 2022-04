Catherine LEFEBVRE

Originaire du Pas-de-Calais, j'ai fait mes études à Lille puis y ai travaillé une dizaine d'années avant de m'installer en Lorraine et d'intéger la Société Pneumatiques Kléber - filiale du Groupe Michelin - à Toul (Meurthe et Moselle).

Un parcours professionnel diversifié de 20 ans au sein de cette entreprise m'a permis d'acquérir une expérience tant en assistanat commercial qu'en assistanat de direction

Suite à la fermeture de la Société, je suis venue m'installer en Gironde.

Après une expérience de 2 ans de secrétaire en cabinet d'expertise comptable, je viens de réintégrer le Groupe Michelin et plus précisément l'usine Simorep de Bassens (près de Bordeaux) où je démarre dans un poste d'assistante de gestion du personnel.



