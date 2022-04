Catherine LEGAULT

De 2012 à 2014

Chef d’édition / Responsable post-production

« La parenthèse inattendue » Hebdo 120 mn. De Frédéric Lopez. Prod 360. Diffusée sur France2.



de 2010 à 2012

Chef d’édition / Responsable post-production

« Global Mag » Quotidienne. 26 mn. Présentée par Emilie Aubry.Capa Presse TV. Diffusée sur Arte.

« Elysée moi ! » Quotidienne 2 mn. Présentée par Julian Bugier. Capa Presse TV. Diffusée sur France2.



de 2008 à 2010

Réalisatrice pour les magazines:

« C’est ma vie » Hebdo M6.

« Coute que coute » M6. 2 x 52 mn.

« Stop aux découverts! » M6. 52 mn.



De 1999 à 2007

Rédactrice en chef image, réalisatrice pour le magazine:

« ça se discute, jour après jour » mensuel. 120 mn. présenté par Jean-Luc Delarue. Réservoir prod. Diffusé sur France2.



Avant 1999

Chef monteuse à l'agence Capa pour les magazines:

« 24 heures », « Envoyé spécial », « Zone interdite », « Le journal du cinéma », « C'est pas le 20heures » « Le vrai journal », « le magazine des festivals », «Parole d'expert »...

Chef monteuse à Canal + pour les magazines:

« un an de +», « T.V + » présentés par Marc-Olivier Fogiel

« l'hebdo » présenté par Michel Field

Chef monteuse fictions et documentaires

« La saga des iles Anglo-Normandes » de Jacques Robiolles. Arte.

« Comme des larrons en foire » de Jacques Robiolles. La Sept.

« Elle et lui » de Christiane Leherissey. TF1.

« Les compagnons de l'aventure » Série de Bernard Dubois. TF1.

« Fantomette » Série de Christiane Leherissey. France 3.

« Quand on aime ça compte pas » de Annie-Madeleine Gonzalez.

« Teresa » de Annie-Madeleine Gonzalez.



Formation : avec les monteurs: Hervé de Luze, Yann Dedet et Joëlle Barjolin, sur les films de Maurice Pialat, Takis Candilis, Olivier Assayas, Jean Labib, Jean-Pierre Sentier, Joël Farges.