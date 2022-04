Catherine LELIEVRE

Catherine CORNU LELIEVRE

DEVELOPPEMENT RH, MANAGEMENT DE PROJETS, MARKETING RELATIONNEL



Mobilité : régions Bretagne, Pays de Loire, Basse Normandie, Sud de Paris



Expériences Environnements : entreprises, organismes de Formation Professionnelle, Cabinet conseil RH, Travail Temporaire, Associations

Contexte : national et international, multi sites

Secteurs : services, bâtiment/Industrie, commerce/distribution, nouvelles technologies, associatif



Développeur d’Activité, facilitateur de compétences, tisseur de liens sociaux, catalyseur de réussite

« 4P » : Plaisir, Progrès, Profit, Partage



MON OBJECTIF PROFESSIONNEL : Etre une ressource efficiente et opérationnelle pour faire de l'évolution professionnelle un levier pour la compétitivité des entreprises et fidélisation des salariés.

Accompagner les salariés, demandeurs d'emplois, licenciés économiques dans leur évolution professionnelle, recherches d'emploi, actions de reclassement, animation de dispositifs publics ou de PSE.



MES ATOUTS : Très forte adaptabilité, flexibilité et réceptivité, maturité professionnelle et personnelle, aisance relationnelle, curiosité intellectuelle et "scientifique", rapidité et facilité d'apprentissage, sens du service, culture du résultat, porteur de sens.

Très bonne pratique de l'anglais professionnel.



LE FIL CONDUCTEUR : En portant les orientations stratégiques et organisationnelles, promouvoir, développer et gérer une activité, des produits/services, conduire des projets, animer des équipes, développer des réseaux professionnels et institutionnels.



DES REUSSITES et DES ECHECS : Au-delà des diplômes, outils, techniques, méthodologie, c'est sur le terrain au plus proche des équipes et des hommes que j'ai appris, grandi et progressé.



UN COUTEAU SUISSE : dans un environnement économique, social, environnemental complexe, j'ai appris à surfer sur les vagues du changement par l'acquisition régulière de nouvelles compétences. De fait, je possède une vision globale de l'entreprise et de son organisation dont les problématiques multiples me passionnent.



PARCOURS : Début de carrière en 1984 dans le marketing et la communication, secteur nouvelles technologies, dans un contexte international.En 1993, poursuite de mon parcours au sein d’organismes de Formation Professionnelle, privés et publics, secteurs tertiaires puis bâtiment/industrie en lien avec les partenaires territoriaux et financiers (OPCA).

En 2004, je poursuis mon évolution professionnelle avec le développement d'une offre globale de prestations RH pour en 2010 piloter l'accompagnement individuel et collectif de salariés (mobilité et gestion de carrières) ou de demandeurs d'emploi et de licenciés économiques (dispositifs publics Pôle Emploi/Conseil Régional, PSE).



DEVISE :"tout ce qui ne tue pas rend plus fort", "je dis ce que je fais et je fais ce que je dis"



Je vous invite au partage d'informations ou de conseils en toute simplicité.



Avec tous mes remerciements.

Bien cordialement





Mes compétences :

Développement des compétences

Communication

Gestion budgétaire

Ingénierie de formation

Marketing relationnel

Animation d'équipe

Mission de reclassement

Accompagnement individuel et collectif

Recrutement

Développement commercial

accompagnement du changement

Création d'entreprise