Catherine LEMAZURIER

Une dizaine d'années dans la rédaction technique m'ont permis d'acquérir de solides connaissances techniques (électronique, téléphonie, logiciels, portes...) et m'ont fait apprécier les produits techniques.



Depuis près de dix-huit ans, je suis en contact direct avec les clients et les prospects en prenant en charge les activités commerciales telles que : prospection, détection de projets, chiffrage de devis, constitution de dossiers d'appels d'offres, suivi commercial, traitement des commandes, service client, S.A.V., recouvrement.



J'ai une excellente maîtrise de l'anglais et de l'allemand .



Aujourd’hui je souhaite relever de nouveaux défis en intégrant une entreprise évoluant idéalement dans un contexte international.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Développement commercial

Prospection téléphonique

Gestion de la relation client

Assistanat commerciale

Traduction technique

Traduction allemand français

Traduction anglais français

Rédaction technique