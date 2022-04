Catherine LEMBERT

Catherine Fandi

Je suis cadre technicienne supérieure en plastique et composite, titulaire d’un DUT gestion logistique et transport, j’ai plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie dont : 11 ans dans la chimie pour des filiales du groupe Total / 10 ans dans la production des résines thermodurcissables (automobile, ferroviaire et nautisme)



Femme de terrain, je maîtrise et applique quotidiennement, les outils de gestion d’un atelier basés sur la qualité totale et le progrès permanent. Avec mes équipes, nous avons travaillé, sur les plannings (les PDP), sur la répétitivité et le respect de la qualité, sur l’optimisation et la rentabilité des temps de production, afin de passer de l’artisanat, à une organisation industrielle. Ma spécialité est l’exercice du bon sens au quotidien.



Mes compétences :

manager de production

gestion humaine

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

ERP/MRP

Responsable-Logistique