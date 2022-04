Catherine LEPY

J'ai commencé mon activité en 2001 en intégrant le cabinet des Batônniers Lafarge-Flécheux , cabinet de référence en droit social.



J'y ai notamment travaillé auprès de Frédéric Sicard, spécialiste reconnu de la matière auprès duquel je me suis formée.



J'ai également collaboré au sein de cabinets spécialisés en droit social mais aussi en droit des affaires au sein desquels j'ai développé une compétence en droit commercial et en droit des procédures collectives.



J'ai ensuite intégré un des leaders mondiaux de l'industrie agro-alimentaire en travaillant au sein de la Direction générale des ressources humaines ce qui me permet de bien connaître le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.



Plus particulièrement spécialisée en droit social ( conseil et contentieux tant au plan des relations individuelles de travail qu'en droit collectif ainsi qu'en droit de la sécurité sociale), ma clientèle est composée d'entreprises et de particuliers.



Par la suite, J'ai fondé mon cabinet au 90, Boulevard Saint Germain dans le 5ème arrondissement de Paris .



Mon expérience d'avocat conjuguée à ma connaissance de l'entreprise me permet d'apporter à mes clients des solutions concrètes et efficaces sur toutes les problématiques en droit social.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit social

Ressources humaines