Catherine LEVAVASSEUR

Se détendre, se relaxer, évacuer le stress, libérer les tensions, lâcher prise… apprécier au mieux le présent et devenir « acteur » de sa vie.

Prendre conscience de nos ressources intérieures, arriver à nous « poser « et prendre le recul nécessaire qui nous permet d’être en harmonie pour parcourir notre chemin de VIE



Je propose des séances individuelles pour les particuliers et des séances adaptées en entreprise.



Pour les particuliers :

séances de 30 minutes à 1H en massage bien-être et d’une heure à 1H30 en somatothérapie (relation d’aide) à Voisins-le-Bretonneux



Pour les entreprises :

Méthode et technique anti-stress pour salariés d’entreprises ; séances de 10 à 25 minutes

Séances de massage-bien-être habillé et allongé sur une table (nouveau dans les entreprises et très relaxant)

Séances sur chaise ergonomique, massage assis



Vous désirez apprendre les techniques de massages-bien-être, venez participer aux ateliers (à partir de 4 personnes)





Mes compétences :

Communication

Relation d'aide

Relaxation