Bonjour,

Je suis distributrice indépendante pour La marque LR Health & Beauty. C'est une société allemande qui propose des produits cosmétique, Dermo-cosmetique, Nutritionnels, parfum...., à base d'Aloe vera.

L'ensembles des produits ont un Label et sont testés par dermatest.

Lr ne teste pas ces produits sur les animaux.

Je vous propose aujourd'hui de me rejoindre et devenir à votre tour Distributeur, de développer votre réseau et de devenir un Manager.

de pouvoir toucher 40% de marge sur la vente des produits PLUS avoir des bonus complémentaires allant jusqu'à 43,7%. Vos cotisations sont pris en charge par LR.



Vous aurez un accompagnement à votre démarrage et à chaque fois que vous ayez le besoin de conseils, des formations gratuites en on line, des supports téléchargeables gratuits.

CONTACTEZ-NOUS VIA https://www.facebook.com/vdipamelalebrun ou par notre siteArray



Renseignez-vous sans engagements de votre part, vous aurez :

une explication plus détaillée et des réponses à vos questions,

une possibilité d'assister en ligne à une présentation de l'activité.

Pour le reste à vous décider.....pour la suite.



LR Pamela LE Brun​