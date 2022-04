Catherine LOISEAU

Une expérience construite sur plusieurs années en tant que formatrice sur les métiers du cuir dans différentes stuctures, m'ont permis d'acquérir des compétences, de la méthodologie et des capacités d'adapatation.



Actuellement Formatrice indépendante, je mets à disposition toute une gamme de formations, pour vous permettre de définir vos besoins.



- Proposition d'un audit afin d'adapter une formation sur mesure.

- Recrutement du personnel (tests psychotechniques).

- Former du personnel au poste.

- Suivi de contrat professionnel en entreprise.

- Encadrer et former un groupe (15 personnes demandeurs d'emplois) dans le cadre d'une (POE, POI).









Mes compétences :

Gestion de personnel

Gestion de projet

Gestion de la production

Management

Recrutement

Étude de prix

Gestion des stocks

Enseignement

Elaboration de dossiers techniques