Catherine LOWINGER

Professionnelle reconnue de la communication et des relations médias (France et international),



j'accompagne les évolutions d'acteurs majeurs de l'univers économique et financier (sociétés d'assurances, banques mutuelles et classiques, gérants d'actifs, instituts professionnels...), depuis plus de 20 ans.



Et j'ai étendu mon champ d'intervention à la finance durable, ainsi qu'à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Je vous invite à vous rendre sur mon profil LinkedIn, pour prendre connaissance de mes recommandations : https://fr.linkedin.com/in/catherinelowinger



Principaux axes d'intervention :

- Stratégie de communication corporate / relations médias (on & off-line).

(analyse de positionnement, discours, media-training, Q&A, relations journalistes et influenceurs, porte-parole, coordination des interviews, rédaction des communiqués et dossiers de presse, conférences de presse et rencontres informelles, chartes, veille régulière, bilans médiatiques…),

- Communication éditoriale : stratégie éditoriale (interne/externe), rédaction de contenus, animation de comités de rédaction et de réseaux de correspondants. Rapporteure de groupes de travail et de commissions de place.

- Animation de conférences-débats.

- Facilitation de la démarche développement durable (investissement responsable, RSE/RSO)

- Communication de crise et de conduite du changement.



Mon action s'est régulièrement inscrite dans des contextes en forte évolution, de conduite du changement, voire de crise, au cœur d’environnements multiculturels.



Secteurs couverts : assurance, banque, mutuelles, gestion d'actifs, immobilier.

Egalement privilégiés : associations/fondations, économie circulaire, santé, enseignement supérieur & recherche.





Membre d'Information Presse et Communication (IPC).



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Relations Presse

Communication corporate

Relations Publiques

Communication externe

Communication de crise

Communication interne

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gouvernance d'entreprise

Rédaction de contenus

Management