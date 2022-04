Catherine MAILLARD

Méthodologie :

o Techniques d’immunofluorescences - diagnostic des maladies parasitaires, sérologiques et maladies auto-immunes.

o Techniques immunoenzymatiques dans les diagnostics sérologiques (ELISA, Immunodot technologie Inno-Lia...).

o Technologie Luminex (Beads Luminescence).

o Hematologie, Cytométrie de flux...

o Analyses Immuno sur Centaur...



Automates :

o Utilisation,programmation et maintenance de nombreux automates de distributions.

o Utilisation, et maintenance d’automates gestionnaires de microplaques.

o Utilisation et maintenances d’automates d’hématologie et d'immunologie.



Développement :

o Participation à l’amélioration des procédés de validation et développement de méthodes de dosages.

o Rédaction de protocoles, rapport de validation, procédures des méthodes validées.

o Mise au point de techniques et d’automatisation à partir de produits existants ou de kits de réactifs (marqué CE, FDA ou RUO).

o Transferts et formation des techniciens aux nouveaux procédés d’analyses.



Qualité :

o Participation à la mise en place de l’accréditation CAP (College of American Pathologists).

o Connaissance des requis règlementaires Bonnes Pratiques Cliniques, Bonnes Pratiques de Laboratoires, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI).

o Participation à l’amélioration des suivis des contrôles qualités.

o Participation aux audits internes et externes, mise en place et suivi des actions correctives.



Management :

o Gestion d’une équipe de techniciens (17 personnes),

plannings et organisation.



Langue :

o Anglais Technique en environnement professionnel.



Outils Informatique :

o Excel, Word, Internet et programmes spécialisés sur Automates.Logiciels de gestion de stock et de gestion de résultats de données cliniques.



Mes compétences :

Analyses biologiques

Methodes

Qualité

Validation