Martine BISSONNIER

De formation supérieure en Biologie appliquée, j'exerce dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 26 ans.



Connaissances Produits :

• Immunologie Infectieuse, Parasitologie chez Sanofi-Pasteur/ BioRad.

• Allergie sur automate ENAII en tant que chef de Produit chez LabBo Immunosystèmes.

• Biochimie sur automate WAKO chez LabBo Immunosystèmes.

• Microbiologie Alimentaire

. Bactériologie clinique

. Hématologie







Formation des utilisateurs : Depuis 1991, réalisation de formations sur automates et techniques manuelles auprès de la clientèle des laboratoires.

• Sanofi-Pasteur/BioRad – Formation du personnel des laboratoires privés ou hospitaliers sur un automate de distribution/dilution pour réalisation des analyses avec nos gammes de produits et support pour programmation des tests concurrents.

Formation du personnel pour l’automate fermé ACCESS pour la gamme Immunologie infectieuse

• LabBO Immunosystèmes – Formation des commerciaux sur l’automate d’Allergie ENAII+gamme de réactifs Allergie au niveau théorique et pratique.

• RAISIO/BIOCONTROL- Formation du personnel des laboratoires vétérinaires et industriels pour la gamme Microbiologie Alimentaire sur automate TEII et pour la gamme Allergie, pour les techniques manuelles.





Conseils et support technique :

Durant 18 années, j’ai apporté conseils et support technique pour la réalisation des Tests dans les différents laboratoires (CHUR-CHG-LAM- Labo. Vétérinaires et Industriels) aux techniciens et responsables de laboratoires. J’ai préconisé et conseillé les responsables des labos industriels sur les nouveaux produits face aux nouvelles règlementations dans le domaine agro Alimentaire.



Communication en Anglais :

Durant 6 ans chez RAISIO/BIOCONTROL, je communique avec ma hiérarchie uniquement en Anglais.

La réception des documents, des stratégies et des informations produits se font en Anglais. Les Sales meeting et formation aux produits se déroulent à Seattle aux USA



Mes compétences :

Diagnostic in vitro