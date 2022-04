Catherine Maillard, responsable formation chez QUATREM.

J'ai réalisé toute ma carrière dans le monde de l'assurance, d'abord comme rédactrice pour régler des sinistres IARD (incendie, accident, risques divers) avec à portée de main un code des assurances et un code civil. Après avoir obtenu mon BTS Assurances, je suis devenue formatrice occasionnelle pour transmettre aux nouveaux entrants les mécanismes fondamentaux de l'assurance, les responsabilités civiles contractuelles et délictuelles.

J'ai postulé à un poste de cadre, Chargée de formation, en assurances collectives de personnes. Mes missions principales étaient de former les nouveaux entrants aux fondamentaux de l'assurance collective de personnes et aux produits : prévoyance, santé et retraite. J'avais également pour mission de leur présenter l'entreprise. J'ai conçu des supports de formation et avec les équipes opérationnelles des guides du tutorat pour l'intégration des nouveaux entrants au poste de travail.

J'ai suivi une formation à l'IGS afin de me professionnaliser en ingénierie de formation et valider mes acquis d'expérience et ai soutenu avec succès mon CMC Management de la Formation afin d'acquérir le titre de responsable de la formation au sein de QUATREM.

Dernièrement, j'ai travaillé, dans le cadre du projet GPEC, sur la rédaction des fiches emplois avec les managers. Depuis peu, avec ma connaissance des métiers de l'assurance, j'ai souhaité devenir également chargée de recrutement. Cette nouvelle mission m'intéresse car le Groupe Malakoff Médéric et ses filiales ont le projet d'obtenir le label AFNOR de la diversité. Je vais également m'occuper très prochainement des entretiens de seconde partie de carrière.





Mes compétences :

Veille juridique

Entretiens de seconde partie de carrière

Connaissance des métiers d'assurances

Gestion d'un budget formation

Analyse des besoins en formation

Animation de formations

Management d'équipe

Conduite de réunion

Conduite de projet formation

Rédaction d'un cahier des charges

Techniques de recrutement