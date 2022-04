Catherine MAINGAUD

CHARGEE DE MISSION / RELATIONS PUBLIQUES - RELATIONS INTERNATIONALES





Evolution dans un environnement international / groupes de communications

- Direction générale, Régie publicitaire, Pôles Pub et Corporate & Communication Publique -



Secteurs : Communication et médias ; Assurance ; Banque ; agence conseil et milieu sportif



Anglais (langue de travail au quotidien), espagnol, allemand très bon niveau universitaire



COMPETENCES



- Organisation événementielle / Chargée de mission internationale

- Attachée de direction auprès de hauts dirigeants, au sein de groupes internationaux ou entités de 30 à 100 personnes

- R.P. : Organisation de Séminaires, de Conférences et Relations avec les médias

- Elaboration de Plans de Communication (mission ponctuelle)

- Chargée de Production / Service Radio, en agence

- Participation à l’élaboration et au lancement de livres en relation avec les éditeurs

- Capacité à suivre des modifications sur un dossier juridique simple

- Suivi de budget et de projets