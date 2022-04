Catherine MAISON

Actuellement Responsable de Back Office dans le rachat de crédits hypothécaire, pour le compte de CGL.

Je manage une dizaine de gestionnaires.

Ma mission, optimiser les process de traitement, tenir les engagements de délai et de qualité..gérer la relation avec les experts immobiliers et notaires..Faire en sorte que mes collaborateurs donnent le meilleur d eux même et se sentent bien..







Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Communication