Catherine MARCIA

Une expérience variée et confirmée dans les domaines Administratif, Comptable, Financier et gestion d’unité de production,

Plus de 10 années à garantir la bonne tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales,

A justifier les comptes auprès d’experts comptables ou de CAC,

A élaborer, analyser et suivre des coûts, des budgets et des indicateurs de performances afin d’aider les entreprises à se développer et à améliorer leur rentabilité.

Des compétences en management et un bon relationnel,

Des aptitudes analytiques et informatiques, ainsi qu’une totale autonomie et polyvalence



Je souhaite mettre mes compétences au service d'une PME afin de participer à son développement.



Mes compétences :

Management

Informatique

Gestion financière et comptable

Organisation et planification

Déclarations sociales et fiscales

Gestion des ressources humaines

Gestion de trésorerie

Comptabilité générale et analytique