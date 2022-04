Blandine FISCHER

Forte de 20 ans d'experience dans la vente de services a forte valeur ajoutée (communication, formation, outsourcing, logiciels, produits online...),en France et a l'international (Singapour et Madrid notamment), je dirige une équipe de 35 personnes : commerciaux grands comptes, ingénieurs commerciaux, commerciaux sédentaires, chefs de marche marketing opérationnel et webmaster, formateurs.



Mes points forts :



Experience entrepreneuriale (créateur d'entreprise a Singapour)

Capacite d'adaptation a des environnements multiculturels, a des entreprises de toute taille, a des secteurs d'activité varies

Créativité et sens de l'innovation pour imaginer de nouvelles solutions, de nouvelles offres, de nouveaux business models, de nouvelles approches clients...

Gout pour le management d'équipes et capacité a mobiliser, entrainer, motiver et animer des équipes



Mes compétences :

Communication

Droit

Fidélisation

Formation

Formation produits

Management

Management d'équipes

Marketing

Marketing direct

Média

PSE

Relation Clients

Vente

Vente de Services