Fabienne HEYRAUD

Forte d'une longue expérience en gestion de projets au sein d'une société de chimie Américaine multinationale durant laquelle j'ai pu aborder des sujets aussi divers que peintures, adhésifs, plastiques. Principalement basée a Sophia Antipolis, J'ai aussi exercé a Singapour dans une filiale. Expérience formidable pour la richesse culturelle.

Plus récemment j'ai occupé le poste de coordinateur de projets internationaux ( projets subventionnés par la commission Européenne) au sein d'une école d'ingénieur à Sophia Antipolis et le poste de responsable administratif et des affaires étudiants dans une école américaine récemment implantée à Nice.



Mes amis et collègues de travail s'accordent a dire que j'ai une grande facilité de contact et de communication.



Je suis prête a rejoindre un groupe ou je pourrai contribuer par mon sérieux et mes qualités organisationnelles, mon expérience en gestion de projets tant sur le plan scientifique qu’administratif, au développement de l'entreprise. Manager une équipe, mener a terme des projets dans la bonne humeur malgré la pression des marchés me motivent.



Mes compétences :

Anglais

Asie

Chimie

Commerciale

dynamique

Energie

Formulation

International

ISO14001

Italien

Marketing

Microsoft CRM

Organisée

Présentation

Qualité

Rigoureuse

Sécurité

Service support

Sociable

Support