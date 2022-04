Guillaume DESVIGNES

Associé d'UP-SCOPE, je mets au service de nos clients mon expérience des Ressources Humaines, acquise dans des entreprises connaissant des évolutions rapides et profondes.



UP-SCOPE aide les professionnels des ressources humaines à orienter, développer et faire connaître leur contribution à la performance des organisations.



Au service de votre vision RH, nous vous aidons à :



▪ Piloter votre performance RH par la mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord

▪ Réussir dans vos projets par la coordination des acteurs et des relais RH

▪ Agir en expert par la formation de vos équipes



Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Gestion des compétences

Droit social

Audit

Dialogue social

Ressources humaines

Tableaux de bord