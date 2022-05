Olivier LEVIGNE

Enthousiasmé par la révolution digitale que nos entreprises sont en train de vivre . Après plus de 20 années passionnantes dans différentes fonction du commerce et du marketing, dont les dix dernières en position de Directeur de Filiale au sein de deux groupes prestigieux (Peugeot, CFAO), je me suis engagé en 2018 dans un nouveau challenge et j'ai décidé de devenir Expert Digital.



= > Fin 2018 : obtention dun certificat en Digital Marketing et Communication à lESC Clermont.

= > Novembre 2018, création de Dôme Forez Stratégie & Digital, société de conseil et de service aux entreprises dont la mission est de favoriser l'amélioration de la performance par des solutions innovantes.

= > Janvier-Février 2019 : Formation au métier d'Expert Digital par le réseau InWin à Angers.

= > mars avril 2019 : learning expedition silicon valley.

= > 15 avril 2019 : démarrage de InWin Clermont Auvergne.

= > juillet 2020, création de l'agence SOWINK puy de dôme.

=> associé gérant de la SARL INWIN



Je suis aujourd'hui mobilisé par une double mission que j'aime encore plus que les précédentes, la mission d'accompagner les entreprises dans le développement de leur performance avec des solutions digitales, la mission d'accompagner les porteurs de projets qui veulent prendre leur envol en devenant dirigeant de leur agence Web.



Comprendre comment les entreprises traversent ces révolutions et notamment la révolution digitale est devenu ma spécialité, accompagner est devenu mon métier.



Mes compétences :

Automobile

Photo

Stratégie digitale

Webmarketing

Marketing

Rédaction de contenus