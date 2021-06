Catherine Marie JARNOUX

"Et si j'avais en moi toutes les dispositions de création et de transformation de moi-même ?"



Je suis art-thérapeute plasticienne & coach en développement personnel



"j'accompagne toutes les personnes (enfants et adultes) sur leur chemin de "mieux-être" en utilisant l'activité artistique comme processeur ou médiateur"



L'Art-thérapie pour améliorer la qualité de vie de la personne confrontée à une blessure de vie, une rupture sociale, un deuil, l'isolement, la vieillesse, une maladie, un handicap, un échec scolaire, un manque de confiance en soi,...



Le génosociogramme (re)créatif

est une démarche pour nettoyer, soigner, guérir des blessures de vie du présent et du passé pour vivre un aujourd'hui plus harmonieux et heureux...mais aussi pour rendre hommage, accueillir les cadeaux des ancêtres, et de nos rencontres...la peinture devient alors guérisseuse...