Catherine MARION

Praticienne en psychanalyse active et psychothérapeute (agréée par l'ARS et inscrite sur le registre national des prof. de santé), j'assure également la formation et la supervision de psychanalystes à cette pratique.

La supervision s'adresse plus largement à tous les professionnels de santé et des ressources humaines.

J'ai, par ailleurs, créé la SFPAA, association dont l'objet est de promouvoir la Psychanalyse Active tant en France qu'à l'étranger.

Thérapeute EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), je développe actuellement un nouvel axe de recherche : intégrer l'EMDR à la Psychanalyse Acitve (qui est déjà une pratique bien spécifique de la Psychanalyse)

- Comment l'intégrer ?

- Pour quelles pathologies ?

- Avec quels bénéfices pour les patients ?



Mes compétences :

Psychanalyse

Supervision

Conseil RH

Coaching

Formation