Martine CADOR

10 ans comme DRH, denière expérience dans une filiale du groupe Lagadère, puis consultante formatrice en Ressources Humaines depuis 10 ans.

Mes domaines d'interventions sont ceux liés aux Ressources Humaines principalement l'audit social le droit du travail et ses applications au sein des organisations, la GPEC etc.

En qualité de formatrice j'interviens auprès de cabinets de formation comme Exoformations, l'IFG et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris sur les mêmes sujets droits du travail, (pour les RH, les élus du personnel et les dirigeants d'entreprises) application du droit du travail, prise de fonctions RH, mettre en oeuvre une GPEC etc. Mes clients sont des PME/PMI tous secteurs d'activités mais aussi des grands groupes.



Mes compétences :

Plan de formation

Audit social

CHSCT