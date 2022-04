Après un parcours de Directrice de la communication au service des grands projets d'utilité publique,

Je me mets au service des personnes, de leur mieux-être et santé



Au terme de plus de 12 années d'études, de stages et d'expérience je propose

- des consultations en Cabinet à Moulins

- des consultations à domicile en île de France

Vous pouvez prendre RV sur Doctolib

A très bientôt



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir