Catherine MARODON

Styliste de formation, et travaillant depuis près de 20 ans dans le monde de la mode et l'univers féminin, je mets mes compétences à votre service pour doper votre potentiel, pour vous révéler, pour vous sublimer!

Je propose plusieurs formules adaptées aux besoins et au budget de chacune.

Vous avez envie de passer une soirée entre amies: je vous dévoile mes conseils de pro pour vous mettre en valeur en un rien de temps!

Pas le moral? Pourquoi ne pas se faire dorloter en passant une journée ou je vous prends en charge totalement(Coiffeur, restaurant,cours d'auto-maquillage, étude de Style et enfin shopping)

Le Baby blues s'installe, après votre grossesse: je vous propose une formule adaptée pour retrouver la ligne et le moral.

J'accompagne les entreprises désireuses de valoriser l'image de leurs salariés.

Je crée également des chèques cadeaux ,une idée originale pour faire plaisir à vos proches !



Alors n'attendez plus!Contactez moi car ma PASSION C'EST VOUS!!!



Mes compétences :

Conseil

Conseil en image

Maquillage

Mode

Relooking

Relooking & conseil