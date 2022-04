Laurence FRANKE

Professionnelle des RH et de la communication, mon parcours atypique m'a permis de développer de solides capacités d'analyse stratégique, d'organisation et d'encadrement.

Ma polyvalence constitue un véritable atout car mes compétences en communication externe s'étendent à la communication événementielle et institutionnelle, et j''avoue mon faible pour la communication interne, certainement lié à mon parcours en tant que consultante. Les échanges avec les collaborateurs de métiers différents constituent un enrichissement professionnel considérable.

A l'écoute de nouvelles opportunités, je suis toujours en quête de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Ressources humaines

Accompagnement

Formation