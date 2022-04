Marc GARREAU

Consultant en Recrutement chez Apogée Business Solutions.



- Vous souhaitez bénéficier d'une expertise sur vos métiers ? Nous sommes spécialistes des recrutements des métiers de l'informatique, du Commerce et du Management.



- Vous avez besoin de profils précis, rapidement ? Notre base interne de CV nous permet d'être réactifs même sur vos besoins les plus complexes.



A la demande d'un client (Entreprise de Services du Numériques), Apogée Business Solutions a créée une offre de prestation de Chargé(e) de Recherches en Recrutement dédié(e) et externalisée basé dans ses locaux.



 Un(e) Chargé(e) de Recherches dédié(e) !

Un lien fixe entre l’entreprise et son Chargé(e) de Recherches en Recrutement expérimenté, de formation Commerciale ou Ressources Humaines, pendant toute la durée de la prestation.



 Souplesse et flexibilité

La prestation est proposée selon les besoins de l’entreprise, dans le cadre d’un contrat de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an renouvelable. La prestation peut bénéficier de possibilités de report pour s’adapter aux saisonnalités des besoins de recrutements de l’entreprise.



 Bénéfices économiques

L’entreprise n’a plus besoin d’embaucher. Les coûts liés à la fonction : locaux, matériels informatiques, téléphone, taxes et charges sont intégralement économisés.



Apogée Business Solutions grandit grâce à ses valeurs humaines, à la fois avec ses clients et ses candidats qui forment la base de qualité de ses prestations.



www.apogeebs.com



Mes compétences :

Communication

Négociation commerciale

Rigueur

Conseil aux entreprises

Développement commercial

Ressources humaines

Recrutement

Sourcing

E-sourcing