Marc GARREAU

Expert dans la lecture et l'application des référentiels BTS, je suis aussi à l'aise avec les outils bureautiques.

Mes compétences sont actuellement, centrées sur le développement qualitatif des outils administratifs et pédagogiques.

Je m'intéresse également à la mise en place d'évènements pédagogiques (jeu d'entreprise, examens blancs,partiels...) et à la planification conditionnelle et environnementale d'apprentissage.



Mes compétences :

Planification stratégique

Conformité

Relations humaines

Microsoft Office