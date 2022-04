Catherine MARTIN LEGE

Après de nombreuses années dans le conseil en organisation et l'optimisation de la relation client, j'ai rejoint en janvier 2007 le groupe Pages Jaunes au sein de sa filiale Marketing opérationnel et digital.



J'y aie d'abord créé la 1er direction transverse -la direction des Opérations et de la Qualité - dont l'objectif principal était de faire collaborer efficacement et pour une meilleure satisfaction du client les différents métiers présents au sein de Pages Jaunes Marketing Services .



Je suis actuellement Directrice des Opérations , responsable de l'ensemble des services produits par l'entreprise ainsi que du Service client .

L'activité est répartie sur 2 sites:

-le site parisien avec les activités de Emailing , base de données, data

-le site d'Angouleme riche de 120 positions téléphonique qui est devenu le 1er producteur de sites web en 2010 et réalise aussi des campagnes de TMK , des prestations logistique.



Mes compétences :

Digital

Gestion des opérations

Marketing

Marketing digital

Organisation

Relation Client

Sites web

Web